Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc envoie un énorme message à Carlos Sainz Jr !

Publié le 22 décembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Malgré une saison décevante sur le plan personnel, Charles Leclerc a partagé sa joie d'évoluer aux côtés de Carlos Sainz Jr chez Ferrari.

Tandis que Carlos Sainz Jr a accroché le top 5 du classement général, Charles Leclerc a dû se contenter de la 7e place. Une performance bien loin du potentiel du Monégasque, lui qui avait fini 4e en 2019 pour sa première année chez Ferrari. Toutefois, Charles Leclerc relativise, notamment grâce à la présence de Carlos Sainz Jr au sein de la Scuderia depuis le début de l'année.

« Il m'a énormément poussé à essayer d'être plus performant à chaque course»