Formule 1 : Carlos Sainz Jr déclare sa flamme à Charles Leclerc !

Publié le 22 décembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Arrivé en 2021 chez Ferrari, Carlos Sainz Jr a pu compter sur Charles Leclerc pour s'adapter au sein de l'écurie italienne. L'Espagnol a tenu à mettre en avant la technique du pilote monégasque.

Pour sa première année chez Ferrari, Carlos Sainz Jr sort d'une saison très satisfaisante avec la Scuderia . En effet, le pilote de 27 ans a terminé l'année à la cinquième place du classement général. De plus, l'Espagnol a également signé quatre podiums sous les couleurs de l'écurie italienne. Et Carlos Sainz Jr ne cache pas s'être grandement inspiré de Charles Leclerc pour améliorer ses performances.

« C'est un super coéquipier à avoir, en plus d'être un mec génial et super cool »