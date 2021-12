Formule 1

Formule 1 : Chez Ferrari, on attend l’arrivée de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 22 décembre 2021 à 15h35 par T.M.

Grand fan du Real Madrid, Carlos Sainz Jr, pilote Ferrari, s’est prononcé sur une arrivée de Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca.

Le feuilleton Kylian Mbappé fait énormément parler. Durant l’été, le Real Madrid était prêt à faire des folies pour recruter l’attaquant du PSG, en vain. Au sein du club de la capitale, la porte était fermée, mais cela pourrait n’être que partie remise pour la Casa Blanca. En effet, Mbappé arrive au terme de son contrat et pourrait donc débarquer librement à la fin de la saison. Le rêve pourrait alors enfin se réaliser pour Florentino Pérez et les fans du Real Madrid, qui attendent déjà Kylian Mbappé les bras ouverts.

« Mbappé ne serait pas de trop »