Formule 1 : L’aveu de Carlos Sainz Jr sur la hiérarchie chez Ferrari avec Charles Leclerc !

Publié le 24 décembre 2021 à 20h35 par Th.B.

Alors que Charles Leclerc était censé être le numéro un indiscutable chez Ferrari, Carlos Sainz Jr a remis les compteurs à zéro et changé les mentalités au sein de la Scuderia selon ses propos.

Parti comme étant simple coéquipier de Charles Leclerc et surtout, numéro deux derrière le pilote monégasque, Carlos Sainz Jr est petit à petit parvenu à s’affirmer pour sa première chez Ferrari. Et au final, il a été le pilote de la Scuderia le mieux placé au classement général en raflant la 5ème place derrière les coureurs Red Bull et Mercedes. Une fierté pour l’Espagnol qui a tenu à affirmer qu’il n’y avait pas réellement de numéro un chez Ferrari.

« Chez Ferrari, il n’y a pas de leader »