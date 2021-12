Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr donne rendez-vous à Lewis Hamilton et Max Verstappen !

Publié le 23 décembre 2021 à 12h35 par Th.B.

Après une première saison plutôt réussie chez Ferrari, Carlos Sainz Jr a assuré être capable de donner du fil à retordre à Lewis Hamilton et à Max Verstappen la saison prochaine avec les nouvelles régulations sur les monoplaces en Formule 1.

Pour sa première saison chez Ferrari, Carlos Sainz Jr a décroché la cinquième position au classement général devant Lando Norris et son coéquipier à la Scuderia Charles Leclerc. Le pilote espagnol a profité de la fin du championnat du monde afin de faire l’éloge de Leclerc et un point sur ses premiers virages chez Ferrari. Cependant, pour ce qui est de la saison prochaine qui devrait voir de gros changements être opérés en raison de l’introduction de nouvelles règles techniques qui apporteraient une plus grande équité entre les différents constructeurs sur les monoplaces, Sainz Jr a envoyé un message clair au champion du monde Max Verstappen et son dauphin Lewis Hamilton.

Sainz Jr estime pouvoir battre Hamilton et Verstappen avec «la même voiture»