Formule 1

Formule 1 : Les énormes confidences de Verstappen sur le Grand Prix d'Abu Dhabi !

Publié le 26 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il était mal embarqué lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, Max Verstappen s'est finalement imposé devant Lewis Hamilton après avoir bénéficié d'un scénario favorable. Le Néerlandais est revenu sur cet incroyable épisode.

Max Verstappen a toujours gardé espoir cette saison. À Abu Dhabi, Lewis Hamilton a longtemps dominé la course grâce à la puissance de sa Mercedes. Seulement voilà, le crash de Nicholas Latifi (Williams) a totalement relancé la fin de la course en raison de l'intervention de la voiture de sécurité. Une opportunité en or qu'a saisi Max Verstappen pour dépasser Lewis Hamilton dans l'ultime tour de piste. Le pilote de l'écurie Red Bull assure avoir toujours cru en ses chances.

« Souviens-toi, on ne sait jamais jusqu’au dernier virage… »