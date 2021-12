Formule 1

Formule 1 : Cette grande annonce sur l'avenir de Max Verstappen !

Publié le 26 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen a remporté son premier titre de champion du monde, le Néerlandais suscite toujours autant d'admiration en coulisses. Le pilote de Red Bull a ainsi reçu un énorme message de la part de Gerhard Berger, ancien coureur passé par McLaren aux côtés d'Ayrton Senna.

La saison de Formule 1 a pris fin le 12 décembre dernier et fait toujours autant parler d'elle. À 24 ans, Max Verstappen a décroché son premier titre de champion du monde au terme d'un incroyable scénario. Alors que Lewis Hamilton était en route pour un huitième sacre, le Néerlandais a dépassé le Britannique lors du dernier tour de l'ultime Grand Prix de l'année, à Abu Dhabi. Pour l'ancien pilote Gerhard Berger, Max Verstappen est bien parti pour gagner plusieurs titres.

« Il va être champion du monde de nombreuses fois encore »