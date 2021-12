Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff lâche une bombe sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 27 décembre 2021 à 12h35 par A.M.

Alors que l'avenir de Lewis Hamilton est le sujet le plus commenté dans le monde de la Formule 1, Toto Wolff lâche quelques révélations peu rassurantes concernant l'état d'esprit du septuple Champion du monde.

Quelques jours se sont écoulés depuis le Grand d'Abu Dhabi et son dénouement totalement fou qui a vu Lewis Hamilton tout perdre dans le dernier tour face à Max Verstappen alors que le Britannique avait largement dominé le week-end et surtout la course. Et le Britannique, qui courait après son huitième sacre, qui en aurait fait le pilote le plus titré de l'histoire devant Michael Schumacher, n'a visiblement toujours pas digéré. Au point que des rumeurs de plus en plus insistantes annoncent que Lewis Hamilton pourrait prendre sa retraite. Une théorie d'ailleurs appuyée par Bernie Ecclestone. « Il y a quelques jours, j’ai parlé avec le père de Lewis et j’ai immédiatement senti qu’il ne répondrait à aucune question sur l’avenir de son fils. Je ne sais pas ce qui se passe avec Lewis, mais je ne pense pas qu’il va revenir. Sa déception est trop grande. Et d’une manière, c’est compréhensible », confiait l'ancien patron de la Formule 1.

Hamilton garde le silence