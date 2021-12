Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Russell... Hamilton est clairement menacé !

Publié le 27 décembre 2021 à 10h35 par La rédaction

En 2022, George Russell prendra place dans le second baquet de Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton. Une bonne chose pour l'ancien champion du monde Jenson Button.

Après cinq années passées chez Mercedes, Valtteri Bottas pilotera pour Alfa Romeo en 2022. Le Finlandais n'a pas été conservé par Toto Wolff, ce dernier souhaitant lancer dans le grand bain son protégé George Russell. Au sein de l'écurie allemande, le Britannique de 23 ans va retrouver son compatriote Lewis Hamilton, de 13 ans son aîné. Selon Jenson Button, champion du monde en 2009, Mercedes a fait le bon choix avec George Russell.

«Ce ne sera pas seulement l'équipe de Lewis, ce sera l'équipe de Lewis et George»