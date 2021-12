Formule 1

Formule 1 : La grosse sortie de Ferrari sur la lutte entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 27 décembre 2021 à 9h35 par A.M.

Invité à commenter le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, Carlos Sainz se réjouit de l'issue de cette bataille qui s'est terminée proprement.

Au terme d'une saison absolument mémorable, Max Verstappen a décroché son premier titre mondial face à Lewis Hamilton qui en briguait un huitième pour définitivement asseoir sa place au panthéon de la Formule 1 en devenant le seul octuple champion du monde. Mais dans un dernier tour de folie à Abu Dhabi, c'est finalement le pilote Red Bull qui s'est imposé devant son rival et Carlos Sainz qui a donc partagé le dernier podium de la saison avec les deux protagonistes du Championnat. Et l'Espagnol a jugé cette bataille pour le titre.

«Ils ont tous les deux piloté de façon incroyable et ils auraient tous les deux mérité le titre»