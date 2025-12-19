La fake news qui fait craquer l’OM !

De l'autre côté des Alpes, une rumeur de transfert prend de l'épaisseur concernant la Juventus et l'hypothétique offensive auprès de l'OM pour boucler la venue de Pierre-Emile Hojbjerg. D'après Pablo Longoria, tout ça n'est que de la fiction au vu de la position claire du président de l'Olympique de Marseille et de son directoire sur le sujet.
Cette semaine, alors que le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier, il a été question d'une volonté de la Juventus d'acquérir la signature de Pierre-Emile Hojbjerg dans la presse transalpine. La Gazzetta dello Sport a plus précisément assuré que les dirigeants de la Vieille Dame seraient même prêts à inclure un joueur qui ferait craquer Roberto De Zerbi.
La Juventus veut Hojbjerg et se trouve être prête à sacrifier Locatelli ?
Le coach de l'OM a côtoyé Manuel Locatelli à Sassuolo. Et la Gazzetta dello Sport a révélé cette semaine que l'inclusion potentielle de l'international italien dans le deal serait susceptible de changer la donne au niveau de la réticence des hauts représentants de l'Olympique de Marseille de se séparer de Pierre-Emile Hojbjerg pendant le marché des transferts.
«Il n'y a rien et il n'y a aucune possibilité que Pierre puisse partir»
Toutefois, il ne faudrait clairement pas s'attendre à un tel dénouement du feuilleton Hojbjerg. C'est en effet le discours tenu par Pablo Longoria au cours de son bilan de mi-saison de président de l'OM jeudi. « Il n'y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, on ne va se priver d'aucun joueur important dans notre effectif. Il n'y a rien et il n'y a aucune possibilité que Pierre puisse partir. Je ferme complètement la porte ».