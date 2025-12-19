La fake news qui fait craquer l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De l'autre côté des Alpes, une rumeur de transfert prend de l'épaisseur concernant la Juventus et l'hypothétique offensive auprès de l'OM pour boucler la venue de Pierre-Emile Hojbjerg. D'après Pablo Longoria, tout ça n'est que de la fiction au vu de la position claire du président de l'Olympique de Marseille et de son directoire sur le sujet.

Cette semaine, alors que le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier, il a été question d'une volonté de la Juventus d'acquérir la signature de Pierre-Emile Hojbjerg dans la presse transalpine. La Gazzetta dello Sport a plus précisément assuré que les dirigeants de la Vieille Dame seraient même prêts à inclure un joueur qui ferait craquer Roberto De Zerbi.

La Juventus veut Hojbjerg et se trouve être prête à sacrifier Locatelli ? Le coach de l'OM a côtoyé Manuel Locatelli à Sassuolo. Et la Gazzetta dello Sport a révélé cette semaine que l'inclusion potentielle de l'international italien dans le deal serait susceptible de changer la donne au niveau de la réticence des hauts représentants de l'Olympique de Marseille de se séparer de Pierre-Emile Hojbjerg pendant le marché des transferts.