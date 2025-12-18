Transfert d'Endrick : Une clause spéciale imposée à l'OL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N'ayant que très peu de temps de jeu au Real Madrid depuis le début de la saison, Endrick va aller en chercher loin de la Casa Blanca. Comme annoncé depuis un moment, le Brésilien s'apprête à être prêté du côté de l'OL lors du mercato hivernal. Et voilà que pour s'assurer qu'Endrick joue bien avec les Gones, une clause particulière aurait été négociée.

Le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes, mais voilà que l'OL connaitrait d'ores et déjà sa première recrue. Cela fait maintenant un moment qu'on annonce l'arrivée d'Endrick au sein de l'effectif de Paulo Fonseca. Au Real Madrid, le Brésilien ne joue quasiment pas avec Xabi Alonso et c'est donc à l'OL qu'il va tenter de retrouver le sourire. Et voilà qu'Endrick ne devrait cette fois pas avoir de problème de temps de jeu à Lyon.

25 matchs minimum pour Endrick ! Si rien n'est encore officiel, la Cadena Cope l'assure : Endrick sera bel et bien prêté par le Real Madrid à l'OL jusqu'à la fin de la saison. Et voilà que le média ibérique a également fait une révélation concernant une clause négociée entre les deux clubs. Celle-ci stipulerait alors qu'Endrick devrait disputer au moins 25 matchs avec l'OL. De quoi garantir un certain temps de jeu au Brésilien.