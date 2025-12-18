Kylian Mbappé : Le coup de théâtre qui régale l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL tient enfin son nouveau buteur pour la seconde partie de saison. Le club rhodanien devrait en effet accueillir Endrick en prêt d’ici quelques jours. Pourtant, le Real Madrid souhaitait initialement le conserver jusqu’à la fin du mercato hivernal pour prévenir une éventuelle blessure de Kylian Mbappé. Mais les Merengue auraient finalement changé d’avis.

L’OL devrait démarrer la seconde partie de saison avec un nouveau buteur. Le club rhodanien travaille en effet sur l’arrivée d’Endrick depuis quelques semaines maintenant. L’international auriverde souffre de son manque de temps de jeu au Real Madrid, où Xabi Alonso ne semble pas compter sur lui. Le Brésilien aimerait donc se relancer ailleurs en vue de la Coupe du monde 2026.

Endrick va débarquer à l'OL le 1er janvier Et d’après les informations d’El Mundo, Endrick aurait choisi l’OL cet hiver. Il devrait d’ailleurs débarquer dans l’effectif de Paulo Fonseca le 1er janvier, dès l’ouverture du mercato hivernal. Le coach portugais devrait donc pouvoir compter sur l’attaquant de 19 ans dès le début de la seconde partie de saison.