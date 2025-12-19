PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre sur le mercato après Mbappé !

Pierrick Levallet

Et si Marc Guehi signait au PSG à l’issue de la saison ? En fin de contrat en juin prochain avec Crystal Palace, le défenseur central de 25 ans a plusieurs options pour son avenir. L’international anglais serait sur les tablettes du club de la capitale, mais également sur celles du Real Madrid. Les Rouge-et-Bleu et les Merengue devraient ainsi se livrer une nouvelle bataille après le feuilleton Kylian Mbappé.

Le PSG pourrait réaliser une belle opération sur le mercato... l’été prochain ! La formation parisienne aimerait renforcer son secteur défensif, dans l’idéal à moindre coût. Dans cette optique, les noms de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ont été évoqués ces dernières semaines. Mais les Rouge-et-Bleu garderait également un œil sur la situation de Marc Guehi, en fin de contrat à l’issue de la saison avec Crystal Palace. Le Real Madrid serait toutefois également sur le coup.

Le PSG suit la situation de Marc Guehi « Tous les grands clubs anglais, sauf un, souhaitent recruter Guehi. Liverpool, Chelsea, City, Manchester United et Tottenham ont confirmé au camp du joueur qu'ils étaient prêts à lui proposer un contrat » a d’abord expliqué le journaliste Graeme Bailey pour TEAMtalk.