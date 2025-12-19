Cristiano Ronaldo, son coup de cœur pour Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cristiano Ronaldo est l'une des plus grandes légendes du Real Madrid. Hormis ses quatre Ligues des champions remportées à la Casa Blanca, CR7 a par ailleurs multiplié les Ballons d'or et les buts sous le maillot merengue. Il est le meilleur buteur de son histoire avec 450 réalisations. Son sens du but lui fait un des nombreux points communs avec Mbappé d'après Luca Zidane.

15 ans après Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé a lui aussi été présenté par le Real Madrid dans un Santiago Bernabeu plein à craquer. Comme son idole, le champion du monde tricolore a arboré le numéro 9 de la Casa Blanca au cours de sa première saison avant d'en changer. Mais contrairement au quintuple Ballon d'or, Mbappé a débarqué dans la capitale espagnole libre de tout contrat lorsque Manchester United avait réclamé 94M€ afin d'accepter de céder CR7 en 2009.

«On est contents de pouvoir en profiter au Real Madrid» Cependant, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo sont particulièrement proches dans le caractère et la mentalité. Luca Zidane, a pu apercevoir le Portugais de loin lorsqu'il évoluait au sein de la réserve du Real Madrid : la Castilla. Et à son sens, le capitaine de l'équipe de France n'est pas vraiment étranger à celui du Portugal. « J’ai eu la chance de pouvoir jouer avec Kylian en sélection en étant jeune. C’est un bon mec, c’est un joueur exceptionnel, on est contents de pouvoir en profiter au Real Madrid ».