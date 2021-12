Formule 1

Formule 1 : Le message de Nico Robserg sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 26 décembre 2021 à 18h35 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Lewis Hamilton pourrait prendre sa retraite, Nico Rosberg n’a pas caché ses interrogations sur la question.

Un coup de tonnerre va-t-il bientôt frapper le monde de la Formule 1 ? En effet, après la perte de son huitième sacre mondial dans le dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi au profit de Max Verstappen, Lewis Hamilton semble au plus mal mentalement. À tel point qu’il ne serait pas à écarter qu’il décidé de claquer la porte prochainement, et ce en dépit de son contrat le liant à Mercedes jusqu’en 2023. Et si le mystère plane toujours pour l’heure, son ancien coéquipier Nico Rosberg ne cache pas ses interrogations sur le futur de Lewis Hamilton.

« Je ne sais pas à quel point il en profite encore »