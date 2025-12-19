PSG - Transfert à 20M€ : Le coup de foudre que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Et si la hiérarchie des gardiens était relancée au PSG ? Depuis le dernier match de Lucas Chevalier le 29 novembre contre l’AS Monaco, c’est Matvey Safonov qui est titulaire dans les buts parisiens. Jérôme Alonzo a d’ailleurs été bluffé par les qualités du portier russe et est visiblement tombé sous son charme.

L’été dernier, le PSG a pris une décision inattendue sur le mercato. Le club de la capitale a recruté Lucas Chevalier, poussant ainsi Gianluigi Donnarumma vers la sortie. L’Italien a alors été transféré à Manchester City. L’international français n’a toutefois pas vraiment répondu aux attentes placées en lui depuis le début de saison.

Chevalier, Safonov... La hiérarchie des gardiens relancée au PSG ? Et comme si cela ne suffisait pas, Lucas Chevalier a été touché à la cheville contre l’AS Monaco après un tacle très appuyé de Lamine Camara. Depuis le 29 novembre, l’ancien du LOSC n’est plus apparu sous les couleurs du PSG. Matvey Safonov a pris le relai. Et le portier russe - recruté pour 20M€ - a impressionné ces derniers jours, notamment ce mercredi avec sa prestation légendaire en finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo.