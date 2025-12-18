PSG - Lucas Chevalier : La fin déjà annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais cantonné à un rôle de doublure de luxe, Lucas Chevalier a assisté impuissant à la performance XXL de Matvey Safonov avec le PSG mercredi en finale de Coupe intercontinentale. Et Alain Roche estime d'ailleurs que ce match confirme la fin du règne de Chevalier en tant que numéro 1 indiscutable au PSG.

Le PSG a eu toutes les peines du monde pour venir à bout de Flamengo mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale, et il a finalement fallu un grand Matvey Safonov pour offrir la victoire au club de la capitale lors de la séance de tirs au but. Le gardien russe, qui remplaçait une nouvelle fois Lucas Chevalier qui était sur le banc, a sorti pas moins de 4 penalties adverses, et semble avoir définitivement relancé la hiérarchie du PSG.

Safonov nouveau titulaire du PSG ? Dans les colonnes de L'EQUIPE, Alain Roche annonce d'ailleurs que Luis Enrique aura désormais du mal à sortir Safonov de son onze au PSG : « Matvey Safonov est l'homme des penalties. Il n'a pas été mis à contribution pendant le match. Quatre sur cinq, ça doit être très rare. Lui ne comprendrait pas maintenant pourquoi il sortirait du onze : il a gagné sa place de titulaire pour encore quelques semaines. Il n'est pas passé au travers sur les matchs qu'il a joués », confie l'ancien joueur et dirigeant du PSG.