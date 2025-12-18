Lucas Chevalier à Nantes : Le boss du PSG lâche une réponse !

Amadou Diawara

Lors des quatre derniers matchs, Matvey Safonov a été aligné à la place de Lucas Chevalier dans les buts du PSG. Alors que le Russe a offert la Coupe Intercontinentale à son équipe, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas tari d'éloges à son égard, insistant sur le fait qu'il y avait deux grands gardiens à Paris. De quoi entretenir le suspense pour les 32èmes de finale de la Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot.

Touché à la cheville face à l'AS Monaco, Lucas Chevalier était forfait pour la réception du Stade Rennais et pour le déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. De nouveau convoqué à Metz, l'international français n'a pas joué la moindre minute à Saint-Symphorien. De même à Doha ce mercredi. En effet, Luis Enrique a préféré titulariser Matvey Safonov contre Flamengo. Un choix qui a été payant.

PSG-Flamengo : Safonov s'est mué en héros Lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, Matvey Safonov a offert la victoire au PSG. En effet, le portier russe a stoppé quatre tirs au but (1-1, 2-1). De quoi relancer la hiérarchie des gardiens au PSG ? Nasser Al-Khelaïfi a apporté des éléments de réponse.