Une star du PSG poussée dehors : L’annonce choc !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Marquinhos a soulevé six titres en 2025 : la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale. Pourtant, le capitaine parisien aurait pu ne pas vivre cette année historique à Paris. En effet, Daniel Riolo a rappelé que Marquinhos était poussé vers la sortie par le PSG il y a quelque temps.
Ce mercredi, le PSG a remporté la Coupe Intercontinentale. Grâce à ce sacre, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a marqué encore un peu plus l'histoire. En effet, l'écurie rouge et bleu a été sacrée à six reprises cette année : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions et Supercoupe d'Europe.
Transfert - PSG : Marquinhos a eu très chaud
Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva lors de l'été 2020, Marquinhos a donc soulevé six trophées en 2025. Pourtant, le défenseur central de Luis Enrique est passé tout près de quitter le club il y a deux ans. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Daniel Riolo ce mercredi soir.
«On voulait le mettre dehors il y a deux ans»
« Marquinhos est dans l'histoire. Il a battu tous les records. Il a battu Pilorget, il a le record de titres. C'est une légende du club. Il a connu des moments de troubles, mais il est tellement attaché à ce club, il a tellement fait dans ce club... On voulait le mettre dehors il y a deux ans, quand on pensait qu'il ne surmonterait jamais sa "loserie". C'est ça qui le rend encore plus beau. Il a souffert (...) Il incarne la chanson des supporters », s'est enflammé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.