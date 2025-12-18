Une star du PSG poussée dehors : L’annonce choc !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Marquinhos a soulevé six titres en 2025 : la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale. Pourtant, le capitaine parisien aurait pu ne pas vivre cette année historique à Paris. En effet, Daniel Riolo a rappelé que Marquinhos était poussé vers la sortie par le PSG il y a quelque temps.

Ce mercredi, le PSG a remporté la Coupe Intercontinentale. Grâce à ce sacre, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a marqué encore un peu plus l'histoire.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva lors de l'été 2020, Marquinhos a donc soulevé six trophées en 2025. Pourtant, le défenseur central de Luis Enrique est passé tout près de quitter le club il y a deux ans. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Daniel Riolo ce mercredi soir.