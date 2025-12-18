PSG : Une polémique enterrée avec cette annonce ?

La femme d’Illya Zabarnyi a confirmé la tendance glaciale concernant les relations entre son conjoint ukrainien et le gardien russe du PSG : Matvey Safonov. Ce qui n’a pas manqué d’engendrer une polémique dans les médias. Après la performance héroïque de Safonov en Coupe internationale des clubs, Nuno Mendes a subtilement mis les choses au clair.
Il y a 10 jours, le PSG recevait le Stade Rennais au Parc des princes et retrouvait le goût à la victoire après un revers concédé une semaine plus tôt à Monaco (0-1). Succès des hommes de Luis Enrique par le biais d’un score fleuve (5-0) avec la titularisation du gardien russe Matvey Safonov dans les buts. En parallèle, son coéquipier ukrainien Illya Zabarnyi ne prenait pas part à la rencontre en raison d’une maladie. Une belle excuse pour certains observateurs lorsque l’on connaît le contexte géopolitique entre la Russie et l’Ukraine.
«Ne cherchez pas de framboises dans la merde ni d’âmes chez les Moscovites»
Angelina Zabarna, compagne du défenseur ukrainien recruté par le PSG pour 66M€ bonus compris à la dernière saison, a mis le feu aux poudres avec un message clairement destiné à Matvey Safonov sur Telegram. « Comme disait mon grand-père: Ne cherchez pas de framboises dans la merde ni d’âmes chez les Moscovites ». Depuis, tous les faits et gestes de Safonov et de Zabarnyi sont scrutés dans les médias.
«C’est une très bonne personne, qui rigole avec tout le monde»
Une fois de plus titulaire, la quatrième de suite, Matvey Safonov a été impérial mercredi soir à Doha pour la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo (1-1 puis 1-2 aux tirs au but). Le Russe a repoussé quatre tentatives des Brésiliens pendant la séance, faisant de lui le héros du soir et de quoi lui valoir les louanges de son coéquipier Nuno Mendes. Selon l’arrière gauche du PSG, Safonov n’aurait aucun problème à « rigoler » avec tous les joueurs du vestiaire. « On lui dit merci pour son match. C’est une très bonne personne, qui rigole avec tout le monde. On est contents de l’avoir avec nous sur le terrain et en dehors. Je pense que c’est une personne incroyable ». a assuré Mendes en zone mixte au Qatar. Polémique terminée entre Safonov et Zabarnyi ?