PSG : Une polémique enterrée avec cette annonce ?

Thomas Bourseau - Rédacteur

La femme d’Illya Zabarnyi a confirmé la tendance glaciale concernant les relations entre son conjoint ukrainien et le gardien russe du PSG : Matvey Safonov. Ce qui n’a pas manqué d’engendrer une polémique dans les médias. Après la performance héroïque de Safonov en Coupe internationale des clubs, Nuno Mendes a subtilement mis les choses au clair.

Il y a 10 jours, le PSG recevait le Stade Rennais au Parc des princes et retrouvait le goût à la victoire après un revers concédé une semaine plus tôt à Monaco (0-1). Succès des hommes de Luis Enrique par le biais d’un score fleuve (5-0) avec la titularisation du gardien russe Matvey Safonov dans les buts. En parallèle, son coéquipier ukrainien Illya Zabarnyi ne prenait pas part à la rencontre en raison d’une maladie. Une belle excuse pour certains observateurs lorsque l’on connaît le contexte géopolitique entre la Russie et l’Ukraine.

«Ne cherchez pas de framboises dans la merde ni d’âmes chez les Moscovites» Angelina Zabarna, compagne du défenseur ukrainien recruté par le PSG pour 66M€ bonus compris à la dernière saison, a mis le feu aux poudres avec un message clairement destiné à Matvey Safonov sur Telegram. « Comme disait mon grand-père: Ne cherchez pas de framboises dans la merde ni d’âmes chez les Moscovites ». Depuis, tous les faits et gestes de Safonov et de Zabarnyi sont scrutés dans les médias.