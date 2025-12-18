PSG - Mbappé : Le message improbable du Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette première partie de semaine fut faste pour le PSG. Le champion d’Europe a vu le camp Kylian Mbappé sortir victorieux du verdict du conseil de prud’hommes au sujet du litige financier opposant les deux parties. 24 heures plus tard seulement, le Paris Saint-Germain entrait à jamais dans l’histoire du football français et mondial. De quoi lui offrir un message du Real Madrid.

Mardi, le conseil de prud’hommes condamnait le PSG dans son litige financier de 55M€ avec Kylian Mbappé qui remonte à août 2024, de verser au meilleur buteur de son histoire la somme de 61M€ bruts. Et ce, en raison des trois derniers mois de salaires impayés de son ancien contrat et du reste de sa prime à la signature. Un virage important dans ce dossier juridique qui animait épisodiquement l’actualité du Paris Saint-Germain ces derniers, tout de même en feu sur le plan sportif.

Le PSG condamné par la justice française puis sacré au Qatar Après avoir raflé la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe, le Paris Saint-Germain a soulevé la Coupe intercontinentale des clubs mercredi soir à Doha (1-1 puis 2-1 aux tirs au but face à Flamengo). Un succès historique pour une équipe française puisque c’est du jamais vu, qui intervient 24 heures seulement après le verdict de prud’hommes. Sur son compte X, le Real Madrid qui est le domicile de Kylian Mbappé depuis juin 2024 a publié un message de félicitations à l’attention du PSG.