PSG - Lucas Chevalier : Le verdict annoncé en direct ?

Amadou Diawara

Ce mercredi, Luis Enrique a titularisé Matvey Safonov contre Flamengo. Ayant stoppé quatre tirs au but, le portier russe a été le héros du sacre du PSG en Coupe Intercontinentale. Malgré tout, à en croire Daniel Riolo, Matvey Safonov n'est pas encore passé devant Lucas Chevalier dans la hiérarchie des gardiens du club parisien.

Touché à une cheville face à l'AS Monaco, Lucas Chevalier n'a pas été convoqué face au Stade Rennais et contre l'Athletic Bilbao. Ce qui a profité à Matvey Safonov, titularisé lors de ces deux rencontres.

PSG : Safonov doit en faire plus pour devancer Chevalier Pour le déplacement sur la pelouse du FC Metz, Lucas Chevalier était de retour dans le groupe du PSG. Malgré tout, Luis Enrique a préféré conforter Matvey Safonov en tant que titulaire. De même face à Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Si Matvey Safonov a été le héros du PSG ce mercredi, Daniel Riolo estime qu'il n'a pas encore gagné sa place de gardien numéro 1.