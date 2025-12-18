Lucas Chevalier - PSG : Luis Enrique craque en public !

Amadou Diawara

Touché à la cheville, Lucas Chevalier était absent contre le Stade Rennais et face à l'Athletic. De retour dans le groupe du PSG pour les deux derniers matchs de son équipe, l'international français est resté sur le banc des remplaçants. Alors que Matvey Safonov a été le héros de la victoire parisienne face à Flamengo ce mercredi, Luis Enrique a refusé catégoriquement de se prononcer sur la hiérarchie de ses gardiens après le coup de sifflet final.

Lors du choc entre le PSG et l'AS Monaco, Lucas Chevalier a été victime d'un violent tacle de Lamine Camara. Touché à une cheville, l'international français était absent contre le Stade Rennais et face à l'Athletic.

Duel avec Chevalier : Safonov a tout relancé au PSG ? De retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Metz, Lucas Chevalier n'a pas été aligné par Luis Enrique. Et contre Flamengo, c'est encore Matvey Safonov qui a gardé la cage parisienne. Un choix judicieux, puisque le portier russe a permis au PSG de remporter la finale de la Coupe Intercontinentale.