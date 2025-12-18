Lucas Chevalier - PSG : Luis Enrique craque en public !

Touché à la cheville, Lucas Chevalier était absent contre le Stade Rennais et face à l'Athletic. De retour dans le groupe du PSG pour les deux derniers matchs de son équipe, l'international français est resté sur le banc des remplaçants. Alors que Matvey Safonov a été le héros de la victoire parisienne face à Flamengo ce mercredi, Luis Enrique a refusé catégoriquement de se prononcer sur la hiérarchie de ses gardiens après le coup de sifflet final.
Duel avec Chevalier : Safonov a tout relancé au PSG ?
De retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Metz, Lucas Chevalier n'a pas été aligné par Luis Enrique. Et contre Flamengo, c'est encore Matvey Safonov qui a gardé la cage parisienne. Un choix judicieux, puisque le portier russe a permis au PSG de remporter la finale de la Coupe Intercontinentale.
«Tu penses que c’est le moment de parler de ça ?»
Interrogé sur la concurrence entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov après le sacre du PSG en Coupe Intercontinentale, Luis Enrique a poussé un coup de gueule. « Si la hiérarchie des gardiens est relancée ? Tu penses que c’est le moment de parler de ça ? C’est le moment d’être uni. C’est le moment de profiter après avoir gagné un nouveau trophée. C’est le moment de féliciter tous les joueurs. Ceux qui ont joué et ceux qui n’ont pas joué. Et le moment de féliciter nos supporters. On veut marquer l’histoire. On continue à marquer l’histoire. Il faut profiter de ces moments », a pesté le coach du PSG ce mercredi soir. Ses propos ont été rapportés par RMC Sport.