PSG : Ousmane Dembélé se fait humilier en public !

Amadou Diawara

Ce mercredi, le PSG a battu Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale, et ce, à l'issue des tirs au but. Lors de cette séance, Ousmane Dembélé s'est fait chambrer par Augustin Rossi après avoir manqué sa frappe. Alors que le numéro 10 du PSG n'a pas cadré, le gardien de Flamengo l'a suivi en célébrant avec véhémence son raté.

Grâce à son sacre en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a validé son ticket pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Opposé à Flamengo, l'écurie emmenée par Luis Enrique s'est imposée in-extremis.

PSG-Flamengo : Dembélé a manqué son tir au but Ayant ouvert le score grâce à une réalisation de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a vu Flamengo égaliser à la suite d'un penalty transformé par Jorginho. Alors qu'aucun autre but n'a été inscrit jusqu'à la fin des prolongations, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but. Et le PSG a été plus fort que Flamengo dans cet exercice, même si Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont manqué leur tentative (1-1, 2-1).