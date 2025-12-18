Riolo annonce un problème au PSG !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison dernière, Vitinha est le véritable chef d'orchestre du PSG. Auteur de performances XXL, le milieu de terrain portugais est d'ailleurs l'un des grands artisans de la folle réussite du club en 2025. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, Vitinha n'est pas dans son assiette ces derniers temps.

Depuis le début de l'année 2025, le PSG de Luis Enrique est impitoyable. En effet, la bande à Marquinhos a réalisé une année historique. Plus précisément le club de la capitale a remporté six compétitions : la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale.

Vitinha a un coup de mou au PSG ? Etincelant depuis le début de la saison dernière, Vitinha a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG ces derniers mois. Toutefois, comme l'a souligné Daniel Riolo ce mercredi soir, le milieu de terrain portugais est actuellement dans une mauvaise passe.