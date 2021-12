Formule 1

Formule 1 : Verstappen fait une révélation sur son sacre mondial !

Publié le 26 décembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Après avoir été sacré champion du monde de Formule 1, Max Verstappen a révélé l'une des clés de son succès. Pour le Néerlandais, ses excellentes performances sont notamment dues aux heures passées dans le simulateur de course.

Le premier titre de champion du monde de Max Verstappen ne s'est pas uniquement construit sur la piste et dans son duel contre Lewis Hamilton. En coulisses, le Néerlandais a également enchaîné les heures de travail avec son équipe technique de chez Red Bull, notamment au sein du simulateur de course. Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto , Max Verstappen a révélé l'importance du « sim racing » afin de parfaire ses techniques de pilotage.

« Même dans le simulateur je suis aussi à fond »