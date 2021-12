Formule 1

Formule 1 : Cette légende qui prévient Max Verstappen après son titre !

Publié le 28 décembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Depuis son premier titre de champion du monde, Max Verstappen reçoit de nombreux hommages. Et Alain Prost n'a pas échappé à la règle, la légende française ayant délivré un message fort à propos du Néerlandais.

Au cours de l’année 2021, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une importante bataille pour le titre de champion du monde. Les deux pilotes se sont battus avec acharnement jusqu’à la dernière course. Lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, alors que le Néerlandais et le Britannique étaient à égalité au classement général, c’est finalement Max Verstappen qui s’est imposé après un énorme retournement de situation. Le pilote de Red Bull a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Et grâce à ce titre, il deviendra un encore meilleur pilote selon Alain Prost.

« Avec un titre mondial en poche, on pilote et on pense différemment. (...) Au final ce sera un meilleur pilote »