Formule 1 : Ce message fort sur l’association Hamilton-Russell chez Mercedes !

Publié le 28 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

En l’état actuel des choses, Lewis Hamilton sera le coéquipier de George Russell chez Mercedes en 2022. Un duo sur lequel s’est prononcé Damon Hill.

Depuis la fin de la saison 2021 de Formule 1, le flou persiste concernant l’avenir de Lewis Hamilton. Malgré un contrat jusqu’en 2023 avec Mercedes, le Britannique pourrait-il prendre sa retraite ? Pour le moment, aucune décision officielle n’est tombée et le septuple champion du monde est donc encore là. En 2022, Hamilton aura d’ailleurs un nouveau coéquipier chez Mercedes puisque George Russell vient remplacer Valtteri Bottas. Un duo anglais qui fait saliver Damon Hill.

« Je ne crois pas que ça se passera mal »