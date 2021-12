Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr s’enflamme pour Charles Leclerc !

Publié le 28 décembre 2021 à 9h35 par T.M.

Après sa première année passée aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari, Carlos Sainz Jr a rendu hommage au Monégasque.

Anciennement associé à Sebastian Vettel chez Ferrari, Charles Leclerc a fait la paire avec Carlos Sainz Jr en 2021. L’Allemand n’ayant pas été conservé, Ferrari avait fait le choix d’aller chercher l’Espagnol chez McLaren. Un choix payant puisque Sainz Jr a réalisé une très belle saison avec la Scuderia. Le duo avec Leclerc a d’ailleurs bien fonctionné et à l’occasion d’un entretien accordé à AS , l’Espagnol n’a pas manqué de dire tout le bien qu’il pensait de son coéquipier.

« Il fait partie des grands »