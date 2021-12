Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Binotto sur les mauvaises performances de Ferrari !

Publié le 27 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Malgré une troisième place au classement des constructeurs cette saison, Ferrari n'a pas remporté la moindre course avec ses pilotes que sont Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Une grosse déception pour le directeur de la Scuderia Mattia Binotto.

Comme en 2020, Ferrari a conclu son année 2021 sans remporter le moindre Grand Prix. La dernière victoire de la Scuderia remonte en 2019 et un succès de Sebastian Vettel à Singapour. Une énorme désillusion pour l'écurie italienne, habituée par le passé à tutoyer les sommets. Pour Mattia Binotto, Ferrari se doit de renouer avec la victoire dès 2022.

«Nous ne sommes pas heureux de voir les autres faire la fête»