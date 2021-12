Formule 1

Formule 1 : Sainz Jr, Leclerc... Le message fort de Ferrari sur ses pilotes !

Publié le 30 décembre 2021 à 11h35 par La rédaction

En 2021, Ferrari s'est placé à la troisième position du classement constructeurs. Et la Scuderia s'est félicitée de son duo Carlos Sainz Jr - Charles Leclerc.

L’année 2021 s’est avérée assez concluante pour Ferrari en Formule 1. Pour accompagner Charles Leclerc, la Scuderia s’était attachée les services de Carlos Sainz Jr. Et l’Espagnol semble avoir apporté satisfaction à son écurie, au même titre que le Monégasque. Les deux pilotes ont terminé cinquième et sixième du classement des pilotes, ce qui a valu à Ferrari d’être en troisième position au niveau des constructeurs. L’équipe italienne se félicite d'ailleurs de son duo, qu’elle considère comme le meilleur possible en Formule 1.

« Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur deux pilotes intelligents, talentueux et ambitieux. »