Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Cet énorme constat de Carlos Sainz Jr pour 2022 !

Publié le 29 décembre 2021 à 9h35 par La rédaction

L'année 2021 a globalement été dominée par Max Verstappen et Lewis Hamilton. Néanmoins, pour Carlos Sainz Jr, ces deux pilotes ne sont pas imbattables.

La saison 2021 de Formule 1 a majoritairement été dominée par Max Verstappen et Lewis Hamilton. Les deux pilotes se sont livrés une bataille intense tout au long de l’année. Le titre de champion du monde s’est d’ailleurs joué lors du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. Les autres pilotes ont eux très peu souvent réussi à suivre la cadence de Max Verstappen et Lewis Hamilton. Cependant, le Néerlandais et le Britannique ne sont pas imbattables selon Carlos Sainz Jr.

« Avec la même voiture, je pense qu’on peut les battre »