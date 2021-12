Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage fort sur le premier titre de Verstappen !

Publié le 28 décembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Il n’était qu’une question de temps pour voir Verstappen remporter son premier sacre de champion du monde et son ancien ingénieur, Xevi Pujolar, le savait depuis longtemps.

Max Verstappen est devenu sacré champion du monde à seulement 24 ans le 12 décembre dernier, lors du Grand Prix d’Abu Dhabi. Ce sacre est amplement mérité pour le pilote néerlandais et son ancien ingénieur de course chez Red Bull, Xevi Pujolar affirme que cet événement est inévitable puisque le jeune pilote est bourré de talent. « Tôt ou tard, il deviendrait champion du monde, je le savais » dit-il via les propos rapportés par NextGen-auto . « Si nous ne regardons que la course d’Abu Dhabi jusqu’à l’arrivée de la voiture de sécurité, Lewis Hamilton dominait sans aucun doute. Mais si on regarde la saison dans son ensemble, Max méritait davantage le titre. Il a connu des moments difficiles en F1 les premières années, mais il a mérité la première place avec toutes ses améliorations » ajoute-il.

