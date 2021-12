Formule 1

Formule 1 : Pérez envoie un énorme message à Verstappen !

Publié le 28 décembre 2021 à 19h35 par A.M.

Après une saison dans la peau du coéquipier de Max Verstappen, Sergio Pérez n'a pas tari d'éloges pour le pilote néerlandais qui a glané son premier titre mondial.

Coéquipier de Max Verstappen n'est un rôle évident. Daniil Kvyat, Pierre Gasly et Alexander Albon peuvent en témoigner. Les trois pilotes ont souffert face au Néerlandais ce qui a poussé Red Bull à revoir ses plans. Plutôt que de miser sur des jeunes pilotes issus de la filière de l'écurie autrichienne, Christian Horner a décidé de mise sur un pilote expérimenté capable de tenir la pression face à Max Verstappen. C'est donc Sergio Pérez qui a été choisi et le Mexicain a rempli son contrat. S'il n'a pas pu rivaliser avec le nouveau Champion du monde, Sergio Pérez a toutefois été d'une aide précieuse dans la lutte de son coéquipier face à Lewis Hamilton. Et l'ancien pilote McLaren ne tarit pas d'éloges pour Max Verstappen et se réjouit d'être son coéquipier.

«La saison qu’il a réalisée restera dans les annales de la F1»