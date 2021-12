Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes… Le message fort d’Alpha Romeo sur Bottas !

Publié le 28 décembre 2021 à 14h35 par T.M.

En 2022, Valtteri Bottas sera donc chez Alpha Romeo. Et cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour le Finlandais selon son nouveau patron.

Après 5 années passées chez Mercedes, Valtteri Bottas va donc sortir de l’ombre de Lewis Hamilton. Alors que cela était compliqué d’existé aux côtés du Britannique, le Finlandais va pouvoir retrouver la lumière. A partir de 2022, Bottas sera au volant d’une Alpha Romeo, libéré ainsi de la pression d’être le coéquipier de Lewis Hamilton. Un grand changement évoqué par Frédéric Vasseur.

Bottas enfin libéré de Lewis Hamilton !