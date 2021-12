Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Bottas sur ses galères chez Mercedes !

Publié le 23 décembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Après cinq saisons passées chez Mercedes, Valtteri Bottas va piloter pour Alfa Romeo à compter de la saison 2022. Le Finlandais a ainsi fait le bilan de ses années vécues au sein de l'écurie allemande en évoquant notamment une saison en particulier.

Valtteri Bottas a connu des hauts et des bas chez Mercedes. Destiné à rester dans l'ombre de Lewis Hamilton, le pilote de 32 ans aura parfois réussi à tout de même tirer son épingle du jeu, avec notamment 10 Grands Prix remportés en cinq saisons passées derrière le volant de sa monoplace allemande. Néanmoins, Valtteri Bottas ne semble pas prêt d'oublier de si tôt son année 2018, où le Finlandais n'a pas remporté la moindre course et a terminé la saison à la 5e place du classement général.

«Cette saison 2018 m’a vraiment rendu beaucoup plus fort en tant que personne, en tant que pilote»