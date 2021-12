Formule 1

Formule 1 : Horner en rajoute une couche sur le sacre de Verstappen !

Publié le 23 décembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Pour le directeur de l'écurie Red Bull Christian Horner, le titre de Max Verstappen s'est notamment joué dans les moments difficiles traversés par le Néerlandais au cours de la saison.

Red Bull savoure toujours autant le titre de champion du monde de Max Verstappen. Néanmoins, cette saison était loin d'être de tout repos pour le pilote de 24 ans. En effet, le Néerlandais a connu de nombreuses désillusions avant de définitivement prendre place sur la première place du classement général, tel que l'abandon à Silverstone. Pour Christian Horner, la capacité de rebond de Max Verstappen dans les moments difficiles aura été cruciale dans la course au titre.

«C’était important de revenir fort et Max l’a fait »