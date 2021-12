Formule 1

Formule 1 : Red Bull rend un vibrant hommage à Verstappen !

Publié le 23 décembre 2021 à 17h35 par A.M.

Champion du monde au terme d'une saison assez incroyable, Max Verstappen a reçu un très bel hommage de la part de son patron Christian Horner.

Pour la dernière saison avant un bouleversement du règlement, tous les observateurs s'attendaient à ce que Lewis Hamilton remportent assez facilement un huitième titre mondial après que Mercedes a survolé la compétition depuis 2014. Et pourtant, Max Verstappen s'est révélé être un très sérieux rival pour le pilote britannique au point de lui chiper le titre mondial au terme d'un dernier tour épique à Abu Dhabi. Le jeune néerlandais a été très impressionnant toute l'année comme le souligne Christian Horner qui encense littéralement son pilote.

«La façon dont ce jeune homme a géré et fait face à cette situation a été une source d’inspiration»