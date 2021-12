Formule 1

Formule 1 : Alonso, Alpine... Esteban Ocon fait le bilan de la saison !

Publié le 22 décembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Après une année riche en rebondissements, marquée notamment par sa première victoire en Grand Prix, Esteban Ocon a dressé le bilan de l'année 2021 d'Alpine en Formule 1.

Esteban Ocon savoure son année passée chez Alpine. Le Français sort d'une saison satisfaisante sous les couleurs de l'écurie française, avec une incroyable victoire en Hongrie au mois d'août dernier. Accompagné du double champion du monde Fernando Alonso, le pilote de 25 ans a permis à Alpine d'accrocher la cinquième place du classement des constructeurs. De quoi faire le bonheur d'Esteban Ocon.

« C’est une très bonne saison pour nous en tant qu’équipe »