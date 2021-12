Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen interpelle Fernando Alonso pour 2022 !

Publié le 28 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction

De retour en Formule 1 en 2021, Fernando Alonso n'a pas réellement eu l'occasion de se battre pour les premières places. Et l'Espagnol mérite mieux que cela selon Max Verstappen.

L’année 2021 a été l’occasion pour Max Verstappen d’être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Mais elle a également permis à Fernando Alonso de faire son retour dans le monde de la Formule 1. Après deux ans à jongler entre l’IndyCar, le WEC et le Rallye Dakar, l’Espagnol âgé aujourd’hui de 40 ans s’est engagé avec Alpine. S’il s’est rarement battu pour les premières places cette saison, Fernando Alonso a néanmoins terminé l’année en dixième position, devant son coéquipier Esteban Ocon. Mais pour Max Verstappen, le double champion du monde mérite mieux que cela.

« J’aimerais le voir à l’avant [de la grille], il le mérite vraiment »