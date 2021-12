Formule 1

Formule 1 : Vettel reçoit un message de taille après son arrivée chez Aston Martin !

Publié le 28 décembre 2021 à 18h35 par B.C.

Arrivé chez Aston Martin en cette année 2021, Sebastian Vettel semble déjà faire l’unanimité au sein de l’écurie.

Après la fin compliquée de son passage chez Ferrari, Sebastian Vettel a pris le chemin d’Aston Martin pour la saison 2021. Pour sa première année, l’Allemand a terminé à la 12e place du classement des pilotes, tandis que son écurie s’est hissée à la 7e position du championnat constructeurs. Sebastian Vettel a d’ores et déjà été reconduit pour la saison 2022, et dans des propos cités par MotorsportWeek , le directeur d’Aston Martin, Otmar Szafnauer se montre ravi du rendement de son pilote.

« Il a été brillant »