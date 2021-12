Formule 1

Formule 1 : La grande confidence de Fernando Alonso sur son retour en F1 !

Publié le 28 décembre 2021 à 16h35 par Th.B.

De retour en Formule 1 en 2021, Fernando Alonso a révélé que la révolution qui s’annonce sur l’ensemble de la discipline au niveau des monoplaces l’a incité à revenir en grande pompes.

Il était resté pendant deux saisons éloigné des paddocks de Formule 1. Cependant, en cette saison 2021, le champion du monde 2005 et 2006 a concouru pour Alpine aux côtés d’Esteban Ocon. Mais pourquoi un tel retour ? Alors qu’il avait été sacré champion lors des 24 Heures du Mans en 2018 et en 2019, Alonso a pris la décision de revenir au sein de la compétition reine de l’automobile en raison de la révolution qui pointait le bout de son nez et qui sera mise en place en 2022 au niveau des monoplaces. Tout cela fait partie « d’El Plan » bien visible depuis quelques mois au sein d’Alpine et du clan Alonso.

« Il y a une révolution pour l’année prochaine. C’est la base du projet, ces nouvelles règles, qui m’ont fait revenir en F1 »