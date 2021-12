Formule 1

Formule 1 : Cet énorme message sur l’arrivée de Vettel chez Aston Martin !

Publié le 27 décembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que Sebastian Vettel vient de clore sa première saison chez Aston Martin, l’écurie est ravie de pouvoir compter sur ses services et son expérience.

L’année 2021 d’Aston Martin n’a pas été aussi bonne qu’attendu. En effet, l’écurie de Formule 1 n’a terminé qu’à la septième place au championnat des constructeurs et s’est montrée pour le moins décevante tout au long de l’année. Pendant ce temps, ses pilotes Sebastian Vettel et Lance Stroll n’ont terminé l’année qu’aux douzième et treizième positions. Seulement voilà, tout n’est pas à jeter dans cette saison pour le moins compliquée aux yeux d’Andy Green, le directeur technique d’Aston Martin expliquant effectivement que l’équipe a pu prendre de l’expérience et ce tout particulièrement grâce au pilote allemand arrivé en janvier dernier au terme de son contrat chez Ferrari.

« Il a apporté une énorme quantité d’expérience dans l’équipe »