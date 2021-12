Formule 1

Formule 1 : Sainz Jr, Leclerc... Ferrari annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 29 décembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Comme pour la saison 2021, Ferrari a décidé qu'il n'y aurait pas de leader entre Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr en 2022.

Après de bonnes performances du côté de McLaren pendant deux ans, Carlos Sainz Jr s’est engagé avec Ferrari en 2021. Très honoré de rejoindre la Scuderia , l’Espagnol a dû s’adapter à une nouvelle écurie, une nouvelle monoplace et un nouveau coéquipier : Charles Leclerc. Et pour sa première saison avec l’équipe italienne, Carlos Sainz Jr s’est montré plutôt convaincant, lui qui a terminé l’année 2021 à la cinquième position, derrière les Red Bull et les Mercedes et devant Charles Leclerc. Un niveau qui n'influencera pas la hiérarchie, Mattia Binotto a affirmé qu’il n’y aura aucune différence entre Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc en 2022.

« Je ne crois pas que nous ayons besoin d'un numéro un ou d'un numéro deux à ce stade »