Formule 1 : Verstappen, Vettel… Red Bull envoie un message très fort !

Publié le 29 décembre 2021 à 11h35 par H.G.

Alors que Red Bull a vu Max Verstappen lui offrir son cinquième sacre de champion du monde, Christian Horner estime que ce titre a une saveur toute particulière.

Contrairement à ce que beaucoup d’observateurs attendaient en début de saison, Lewis Hamilton n’a pas remporté son huitième titre de champion du monde de Formule 1 en 2021. Non, c’est bien Max Verstappen qui s’est imposé face au pilote britannique dans le 58e et ultime tour du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Ce faisant, le Néerlandais a remporté son premier titre mondial en carrière, tandis que Red Bull a vu un deuxième de ses pilotes être sacré après les quatre victoires de Sebastian Vettel de 2010 à 2013. Et s’il est évidemment difficile de comparer ces titres, Christian Horner ne cache pas que cette victoire de Max Verstappen a une place à part.

« Personne ne mérite plus ce titre que Max »