Formule 1

Formule 1 : Le nouveau message fort de Mercedes sur le titre de Verstappen !

Publié le 29 décembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Après un énorme retournement de situation, Max Verstappen est devenu champion du monde à Abu Dhabi pour la première fois de sa carrière. Et selon un pilote de Mercedes, le sacre du Néerlandais n'est pas forcément démérité compte tenu de sa saison dans l'ensemble.

Pendant toute l’année 2021, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés un duel acharné pour le titre de champion du monde. Les deux pilotes se sont battus sans relâche jusqu’à la dernière course, à Abu Dhabi le 12 décembre dernier. Et alors que Lewis Hamilton semblait se diriger tout droit vers un huitième sacre, un énorme retournement de situation est survenu permettant à Max Verstappen de finalement s’imposer pour devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. La défaite a été difficile à avaler du côté de chez Mercedes au vu de ce qui s’est passé lors du Grand Prix. Néanmoins, l’un de ses pilotes admet que le sacre de Max Verstappen n’est pas démérité.

« Je pense que Max mérite ce titre »