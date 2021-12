Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Sainz... Cet énorme constat dressé par Ferrari en interne !

Publié le 27 décembre 2021 à 23h35 par B.C.

Une année après son arrivée chez Ferrari, Carlos Sainz semble déjà faire sensation au sein de la Scuderia.

Après deux saisons chez McLaren, Carlos Sainz a pris la direction de Ferrari en 2021, et l’Espagnol s’est déjà fait remarquer chez la Scuderia . Le pilote de 27 ans s’est hissé à la cinquième place du classement général, derrière les Mercedes et les Red Bull, mais devant son coéquipier Charles Leclerc et son ancien partenaire de chez McLaren Lando Norris. « Je pense que Carlos a connu une excellente année. (…) Comme je l’ai souvent dit, nous avons le meilleur duo en Formule 1 et je suis assez content de ce que Carlos a fait cette saison. C’était sa première saison avec Ferrari, ce n’était pas simple et évident. Nous avons signé avec lui parce que nous savions qu’il était un bon pilote, constant, et qu’il marquait toujours de bons points. Mais je pense qu’il est aussi bon pour apprendre, parce qu’au cours de la saison il s’est amélioré et je pense que la fin de saison a été sa meilleure partie de toute la saison », reconnaissait dernièrement Mattia Binotto. Et visiblement, Carlos Sainz a véritablement impressionné Ferrari.

« Beaucoup de gens à Maranello sont surpris que l’Espagnol ait pu tenir tête à son coéquipier »