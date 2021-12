Formule 1

Formule 1 : Vettel lâche un précieux conseil à Schumacher pour son avenir !

Publié le 30 décembre 2021 à 19h35 par A.M.

Très proche de Mick Schumacher, Sebastian Vettel assure qu'il ne déconseillera pas Ferrari à son compatriote malgré son passage délicat au sein de la Scuderia.

Pour sa première saison en Formule 1, Mick Schumacher a eu une apprentissage frustrant puisqu'il a du se contenter d'une bataille en fond de grille face à son coéquipier chez Haas, Nikita Mazepin. Malgré tout, le fils du septuple Champion du monde de Formule 1 s'est distingué et en tant que pilote de la Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher pourrait un jour prétendre à un baquet au sein de la Scuderia . Et malgré un passage compliqué chez Ferrari, Sebastian Vettel, proche de son jeune compatriote, lui conseillera de rejoindre l'écurie italienne.

Vettel ne déconseille pas Ferrari à Schumacher