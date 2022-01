Formule 1

Formule 1 : Le coéquipier de Mick Schumacher fait le bilan de sa saison avec Haas !

Publié le 2 janvier 2022 à 16h35 par La rédaction

Après avoir terminé sa première saison de Formule 1 avec Haas, Nikita Mazepin a partagé son ressenti. Malgré avoir vécu de nombreux accidents cette année, le Russe estime avoir fait bonne figure.

À 22 ans, Nikita Mazepin a fait ses débuts en Formule 1 en 2021 en signant chez Haas. Le Russe a fait beaucoup parler de lui cette saison, davantage pour ses nombreux accidents que par ses performances. Ainsi, Nikita Mazepin a terminé l'année à la dernière place du classement général. Le jeune pilote a alors fait le bilan de sa saison en s'attribuant des notes.

«Les temps étaient vraiment durs cette année à certains moments»